تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالجيزة، بشأن تلقي طلب من إحدى شركات التجارة والتوزيع، لشغل 210 وظائف شاغرة في عدد من التخصصات.

وذكرت الوزارة، أن مرتبات هذه الوظائف تبدأ من 2900 جنيه شهريا، حتى 7 آلاف جنيه لبعض التخصصات، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح محمد طه مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة، اليوم الأربعاء، أن فرص العمل المتاحة بالشركة تتمثل في 50 سائق درجة أولى وثانية، و50 مندوب تسليم وتحصيل، و30 مندوب تسويق ومبيعات، و30 عاملًا بالمخازن، و40 فني تشغيل ماكينات، و10 فنيين صيانة ميكانيكية.

وأضاف مدير المديرية، أن الشركة تشترط أن يكون سن المتقدمين على الوظائف من 21 سنة حتى 48 سنة من الذكور من ذوي الخبرة أو بدون خبرة، وعلى أن يكون التقديم بمقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر قطعة 89.