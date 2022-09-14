رئيسة وزراء السويد تقر بفوز كتلة اليمين وتعلن استقالتها

أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، اليوم الأربعاء، أنها ستقدم استقالتها فيما يبدو أن كتلة غير مسبوقة مؤلفة من اليمين واليمين المتطرف في طريقها للفوز بالانتخابات العامة.

وقالت أندرسون خلال مؤتمر صحفي إنه على الرغم من مواصلة فرز آخر الأصوات، من الواضح أن اليمين سيفوز بغالبية المقاعد "لذا سأقدم غدا (الخميس) استقالتي كرئيسة للوزراء"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووفق مراقبين فإن شعبية اليمين المتطرف زادت في السنوات الأخيرة جراء الهجرة الكثيفة وتصفية الحسابات بين العصابات الإجرامية في الضواحي السويدية. وقد هيمنت هذه المواضيع فضلا عن الارتفاع الشديد في أسعار المحروقات والكهرباء على الحملة الانتخابية.

وعلى صعيد الملفات الدولية الكبرى، ينبغي على الحكومة السويدية المقبلة خصوصا إنجاز انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي المهدد بفيتو تركي فضلا عن تولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من يناير المقبل.

يضاف إلى تعقيدات الوضع أن اليمين المتطرف قد يكون تخلى عن مطالبته بخروج السويد من الاتحاد الأوروبي إلا أنه يبقى معارضا كبيرا للوحدة الأوروبية.