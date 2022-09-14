محكمة أوروبية تدين فرنسا وتطلب منها إعادة النظر في طلبات إعادة عائلات الجهاديين من سوريا

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، فرنسا وطلبت منها إعادة النظر في طلبات إعادة عائلات الجهاديين من سوريا، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها.



وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، حكمها بشأن إعادة عائلات الجهاديين الفرنسيين إلى بلدهم، بعد شهرين على إعادة باريس 35 قاصراً و16 أمّاً، رغم تردّدها منذ فترة طويلة في إعادة مواطنيها الذين غادروا للجهاد في سوريا.



ورفعت دعوى أمام المحكمة عائلتان فرنسيتان طلبتا من دون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة بناتهما، وهما امرأتان شابتان رافقتا الجهاديين، وأطفالهما الثلاثة.



ويؤكّد المدعون الأربعة - والدا كل من الفتاتين - أنّ هذا الرفض ينتهك عدّة مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، النصّ الذي تتولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنفيذه، وذلك عبر تعريض بناتهم وأحفادهم «لمعاملة لاإنسانية ومهينة».



وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في 2014 و2015 للتوجّه إلى سوريا حيث أنجبت إحداهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلاً واحداً.



ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاماً مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.



ورداً على سؤال فرانس برس، قال والد إحدى المرأتين طالباً عدم الكشف عن هويته، إنه «متفائل إلى حد ما» بشأن إدانة فرنسا. وأضاف «ننتظر الاعتراف بالقانون وأن تتم إعادتهما إلى وطنهما ومحاكمتهما (في فرنسا) على ما فعلتاه».



من جهتها، قالت ماري دوزي محامية إحدى العائلتين، إنه في حال لم تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إدانة لفرنسا «فإنّ ذلك يعني (أن باريس) لديها الحق في إبقاء الأطفال في منطقة حرب (...) لأن ذويهم اتخذوا خيارات سيئة».



ودعت إلى عدم «نسف الحاجز الأخير الذي يمثله في الطفل وبراءة الطفل».