اليابان تبدأ حملة تطعيمات ضد سلالات أوميكرون الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الصحة اليابانية أنها ستبدأ حملة التطعيمات التي تستهدف سلالات متحور أوميكرون، الأسبوع المقبل.

وذكرت الوزارة -وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء- أنها تعتزم تطعيم كل من يريد اللقاحات، استعدادا لزيادة محتملة في الإصابات خلال نهاية العام وموسم عطلة رأس السنة الجديدة، مشيرة إلى أن هذه التطعيمات ستكون مجانية.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على هذه التطعيمات، هم الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكثر والذين تلقوا أول جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل خمسة أشهر على الأقل، موضحة أنه من المحتمل أن تكون اللقاحات أكثر فعالية في تجنب الأعراض الشديدة لعدوى سلالات أوميكرون.