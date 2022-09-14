رئيس الأركان يتفقد آخر التطورات مبادرة حياة كريمة بمحافظة الجيزة

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أعمال التطوير بقرية الشوبك الشرقى التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة؛ للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال التطوير ونسب التنفيذ للمشروعات التي تتم بالقرية، وتذليل كافة العقبات التي تقف عائقاً فى المشروعات الجاري تنفيذها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمتابعة المستمرة لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، تضمنت الإجراءات عرض تفصيلى للمشروعات التي تم الانتهاء منها ومعدلات التنفيذ، بالإضافة إلى استعراض المده الزمنية للإنتهاء من كافة المشروعات المخطط تنفيذها ضمن المبادرة.

وألقى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة، أكد خلالها على الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنطقة المركزية العسكرية للقيام بدورها فى الإشراف على تنفيذ المشروعات لكافة قطاعات المبادرة والذى نتج عنه الإنتهاء من الأعمال المخططة فى التوقيتات المناسبة .

وأعرب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تقديره للقوات المسلحة لما تبذله من جهد وتعاون لتنفيذ مشروعات المبادرة بقرى مركزى الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، مشيراً إلى أن مبادرة حياة كريمة جاءت لتوفير حياة كريمة للمواطنين وبناء لوطننا الجديد.

ووجه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الشكر للأجهزة التنفيذية والمسئولين بمحافظة الجيزة وكذا العاملين بالمشروعات على الجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وطالبهم بسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها في توقيتاتها المحددة، مؤكداً أن القوات المسلحة تطوع كافة إمكانياتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى الريف المصري.