أعلنت هيئة الطيران المدني العماني، انتهاء حالة الطوارئ بمطار مسقط الدولي، بعد تعرض رحلة الطيران الهندي السريع رقم «IX442»، المتجهة إلى مطار دلهي بجمهورية الهند، لحدوث عطل ونشوب حريق في أحد محركات الطائرة قبل إقلاعها.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، إن المختصين بالهيئة بهيئة الطيران المدني وجميـع الشركاء فـي قطاع الطيران، تابعوا التقارير الأولية للحادث وأسبابه.

وذكرت أن الحادث لم ينتـج عنه إلا بعض الإصابات الخفيفة، قائلة إن المختصين سيستكملون إجراءات التحقيق في الحادث، من أجل تحديد الأسباب والعوامل المساهمة في وقوعه.