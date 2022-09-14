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مصر
وزير الرياضة: الانتهاء من تطوير جميع مراكز الشباب بحلول عام 2025
زيارة الرئيس السيسي لقطر.. تامر أمين: الوضع الحالي الصحيح.. هي دي السياسة الدولية
فيديو.. كرم جبر: تدشين منصة إعلامية لدحض الشائعات قبل ظهورها
وزير الرياضة بندوة مستقبل وطن: الانتهاء من تطوير جميع مراكز الشباب بحلول عام 2025
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جوتيريش يأمل أن تكون الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة لحظة تحول للعالم
انطلاق أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة
روسيا: حال استمرار الغرب في ضخ الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا ستنتقل العملية إلى مستوى جديد
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مصدر في الأهلي: لم نفسخ عقد صلاح محسن وإعارته محل دراسة
شوبير: توقيع أكبر عقوبة في تاريخ الكرة المصرية على جنش ورفعت
أنشيلوتي: لن أغامر ببنزيما في ديربي مدريد
رأي
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مهرجان المسرح العربي بالاسكندرية يكرم الفنان محمد صبحي
بسبب «أنا وبس».. إليسا تتهم زياد برجي بالسرقة
هاني شنودة رئيسا للجنة تحكيم منتدى مصر الدولي لكنوز الإبداع
بوسي عن سبب عدم حضورها جنازة والدها: في ناس قاصدة تطلع شكلي وحش
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رئيس اتحاد الصناعات: حريصون على ضمان تشغيل المصانع واستمرار عجلة الاقتصاد
رئيس شعبة الدواجن: سعر طبق البيض في المزرعة 67 جنيها ويباع بـ75 كحد أقصى
الرقابة المالية والبورصة والمقاصة يعقدون لقاء إعلاميا لاستعراض خطط التطوير
حوادث وقضايا
انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بأطفيح
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالعياط
الداخلية تكشف تفاصيل الاعتداء على فتاة بالمنصورة: رفضت معاكسة شخص لها فأصابها بمطواة
إصابة فتاة بجرح قطعي في الرأس أثناء محاولة شخص سرقة هاتفها المحمول بالمنصورة
تليفزيون
فيديو.. أحمد موسى: توصيل الصرف الصحي لـ60 مليون مواطن في القرى والنجوع
فيديو.. الإسكان تكشف تفاصيل مشروعات المياه والصرف في مصر منذ 2014
فيديو.. أحمد موسى يكشف تفاصيل عرض استضافة مصر دورة الألعاب الأولمبية عام 2036
عضو نقابة الأطباء: لم ترد لنا أي شكوى من أهل طالبة طب جامعة طنطا المتوفاة
أعداد جريدة الشروق
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