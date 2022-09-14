وزير الرياضة: الانتهاء من تطوير جميع مراكز الشباب بحلول عام 2025

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وزير الرياضة بندوة مستقبل وطن: الانتهاء من تطوير جميع مراكز الشباب بحلول عام 2025