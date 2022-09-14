الجزائر: حركة تغييرات واسعة في الولايات تشمل إنهاء مهام 16 واليا

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، حركة تغييرات واسعة في سلك الولاة (المحافظين).

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن الحركة تمثلت في إنهاء مهام 16 واليا و 3 ولاة منتدبين. وبحسب الرئاسة الجزائرية، سيتم لاحقا إصدار بيان تفصيلي عن هذه الحركة.

يذكر أن الوالي هو ممثل الدولة و مفوض الحكومة، ويمثل الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية، ويؤدي باسمها كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق.

ويمتلك الوالي، وفقا للقانون الجزائري، العديد من الصلاحيات؛ من بينها إعداد مشروع الميزانية، والذي يتولى تنفيذها، بعد مصادقة البرلمان عليها، في البرامج التنموية، ويقوم بمراقبة سير عمل المؤسسات الحكومية فيها، وكافة الأنشطة الخاصة بالولاية، وتضم الجزائر 58 ولاية.