عمان: لا تأثير لتصاعد الدخان في مطار مسقط على سلامة المسافرين والحركة الجوية

أصدرت هيئة الطيران العمانية، اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا بشأن تصاعد الدخان من إحدى الطائرات في مطار العاصمة مسقط.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء: «باشرت هيئة الطيران المدني مع الجهات المعنية في مطار مسقط الدولي، متابعة بلاغ عن وجود حالة طارئة بإحدى الطائرات، ويتم التعامل حاليًا مع الحالة من قبل الجهات المختصة».

ونوهت إلى عدم وجود تأثير للحالة الطارئة فيما يتعلق بسلامة المطار والمسافرين والحركة الجوية، قائلة إنها تتابع مع الجهات المختصة آخر تطورات الحادث.

وأصيب نحو 14 شخصا، إثر انبعاث دخان من طائرة إحدى رحلات الخطوط الجوية الهندية السريعة في مطار مسقط الدولي، اليوم الأربعاء، وذلك بحسب ما نشره موقع «تايمز أوف عمان».

وقال مسؤولون، إنه تم إجلاء الركاب من الطائرة التابعة لشركة طيران الهند إكسبريس، بعد أن بدأ الدخان يتصاعد من طائرة الركاب.

وأشار مسؤولون إلى إبلاغ المسافرين بإخلاء الطائرة على منزلقات الطوارئ، بينما كان من المفترض أن تغادر الطائرة إلى مدينة كوتشي الهندية، صباح الأربعاء.