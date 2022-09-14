عرضت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد إزالة متطوعين وناشطين بيئيين في لندن، أكياس البلاستيك من آلاف باقات الأزهار الموضوعة في محيط قصر باكنجهام تكريماً للملكة إليزابيث الثانية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن نعش الملكة إليزابيث الثانية يغادر من قصر باكنجهام اليوم الأربعاء إلى قصر وستمنستر، مبنى البرلمان البريطاني.

ومن المقرر أن ينضم إلى الملك تشارلز الثالث، في الموكب المرافق للنعش، نجلاه الأميران ويليام وهاري، وسيغادر الموكب القصر في الساعة 3 عصرا، ليصل حوالي الساعة 4 إلى القاعة الكبرى (قاعة وستمنستر) وهي أقدم جزء من قصر وستمنستر، الذى يضمّ البرلمان البريطاني، حيث سيبقى النعش لمدة أربعة أيام.

كما سينضم إلى الملك، سيرا على الأقدام خلف النعش، أشقاؤه الأمير أندرو والأميرة آن وإيرل ويسيكس الأمير إدوارد، بينما ستنتقل كاميلا الملكة القرينة، وأميرة ويلز وكونتيسة ويسيكس ودوقة ساسكس إلى القاعة بالسيارة.

واعتبارا من يوم الأربعاء، سيستقر نعش الملكة المغلق على منصة مرتفعة، تُعرف باسم كاتافالك، أسفل سقف القاعة الخشبي الذي يعود إلى العصور الوسطى في القرن الحادي عشر، وسيحرس كل ركن من أركان المنصة وقوفا جنود ملكيون مسئولون عن خدمة الأسرة المالكة. وسيُغطى النعش بالراية الملكية، وبمجرد وصوله إلى قاعة وستمنستر، سيتم تغطيته بتاج الإمبراطورية والكرة السلطانية والصولجان.

وقد بدأ المعزون من عامة الناس بالفعل في الوقوف في طوابير لحضور حفل استقبال نعش الملكة في قاعة وستمنستر. وسيسمح للمواطنين بإلقاء نظرة على النعش ابتداء من الساعة 6:00 مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة 07:30 صباحا يوم الاثنين 19 سبتمبر، صباح اليوم المحدد لجنازة الملكة.