قافلة بيطرية مجانية بقرية دمرو بمركز المحلة

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نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية دمرو التابعة لمركز المحلة الكبرى، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ300 حيوان، و8840 طائرا وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف أنور، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بالتخصصات من المديرية.