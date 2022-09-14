واشنطن: أوكرانيا لديها الآن زخم في الصراع مع روسيا

رجحت الحكومة الأمريكية أنه قد تكون هناك ديناميكية جديدة في الحرب بأوكرانيا بعد الموجة الأخيرة من النجاحات العسكرية الأوكرانية الدراماتيكية ضد القوات الروسية المحتلة في منطقة خاركيف في البلاد.

وقال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي جون كيربي في واشنطن يوم الثلاثاء: "أعتقد أن ما ترونه هو بالتأكيد تحول وزخم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وخاصة في الشمال".

وأضاف كيربي أنه سيترك الأمر للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتحديد ما إذا كان قد تم بالفعل الوصول إلى نقطة تحول في الصراع أم لا.

وبينما كان كيربي حريصا على تجنب الظهور بمظهر المتحدث باسم جيش أجنبي، قال إنه "بالتأكيد في الشمال، رأينا الروس يقومون بالإجلاء والانسحاب والتراجع عن مواقعهم الدفاعية".

وأضاف أن القوات الروسية المنسحبة تركت إمداداتها وراءها.

وأضاف كيربي: "إنهم يسمونه إعادة تموضع ، لكن من المؤكد أنهم انسحبوا في مواجهة القوات المسلحة الأوكرانية التي من الواضح أنها في وضع الهجوم".

واعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه من الصعب تحديد مدى نقطة التحول في الحرب التي شهدتها التطورات الأوكرانية الأخيرة، مؤكدا أنه لا يزال هناك طريق طويل أمام أوكرانيا لتقطعه.