تحدث أحمد شوبير نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق عن أخر التطورات الخاصة بأزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، الذي يواجه صعوبة في اللعب عقب تغريمه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمبلغ 2 مليون دولا لصالح نادي الزمالك.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء إن محسن صالح عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قام بعقد جلسة مع كهربا ووجه له الشكر على ما قدمه خلال فترة تواجده مع النادي الأهلي، الأمر الذي كان بمثابة صدمة بالنسبة للاعب الذي قام بالعديد من التضحيات من أجل الانضمام للنادي الأهلي.

وأضاف:" بعد حديث محسن صالح مع كهربا بيومين، قام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي بالاتصال باللاعب وأخبره بأنه مستمر مع الفريق وقام بشرح له طريقة تسديد الغرامة الموقعة عليه، مما أدى لشعور كهربا بالارتياح الكبير".

وأكمل:" النادي الأهلي لن يتخلى عن كهربا بعد التضحيات التي قدمها بالإضافة إلى حبه للنادي وسيتم المساهمة في جزء من الغرامة واللاعب سيتحمل الجزء الأخر".

وأتم شوبير:" كهربا رأى معاملة جيدة من جانب كارسيل كولر الأمر الذي قد يسمح له بالتواجد ضمن القائمة الأولية والتي سُيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، واللاعب سيكمل مشواره مع النادي".