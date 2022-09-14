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تحسن الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال يوليو الماضي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 9:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 9:29 ص
أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية، الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاعا غير متوقع للطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال يوليو الماضي بفضل زيادة الطلب من جانب الشركات غير الصناعية.

وذكر مكتب الحكومة أن الطلب على الآلات الأساسية ارتفع خلال يوليو الماضي بنسبة 3ر5% مقارنة بالشهر السابق، بعد ارتفاع شهري بنسبة 9ر0% خلال يونيو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 8ر0%.

وتراجع طلب شركات التصنيع على الآلات الأساسية خلال يوليو بنسبة 4ر5% في حين ارتفع طلب الشركات غير الصناعية بنسبة 1ر15%.

وعلى أساس سنوي ارتفع الطلب على الآلات خلال يوليو بنسبة 8ر12% في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 6ر6% بعد ارتفاعه بنسبة 5ر6% خلال يونيو الماضي.

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