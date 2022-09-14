نائب بالشيوخ: زيارة الرئيس السيسي لقطر تدعم العلاقات الأخوية العربية



قال حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة قطر، تاريخية وتؤكد على عمق العلاقات بين البلدين والروابط التاريخية التي تجمع بينهما ، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم مسار التميز الأخير في العلاقات، وتعزيز سبل التعاون الثنائي .



وأوضح الجندي، في بيان له اليوم، أن الزيارة شهدت توقيع العديد من مذكرات التفاهم الخاصة بدعم فرص الاستثمار القطري في مصر، وتنشيط حركة التنمية التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، لافتاً، إلى أن حالة التعاون المتواجدة في تلك الزيارة ستساهم بشكل كبير في إحداث حركة رواج اقتصادية واستثمارية في ظل التوترات العالمية والتخبطات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.



ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على تعزيز كافة الجهود الداعمة للشأن العربي والخليجي، وتحسين نهج العلاقات مع كافة دول المنطقة، والعمل على نبذ اي خلافات أو اختلافات من شأنها التأثير على أمن واستقرار وتلاحم شعوب دول المنطقة العربية.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الزيارة ساهمت في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، من أجل توطيد دعائم الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، لافتا أن انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، يبشر بالعديد من سبل التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.