تبدأ قناة "ON" عرض الموسم الجديد من برنامج "زي الكتاب ما بيقول"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سلامة، بداية من الخميس 22 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً.



ويناقش البرنامج العديد من الموضوعات في موسمه الجديد، منها مواكبة العصر والعلوم والاقتصاد، كما يسلط الضوء على السياسة، ويربط ما يحدث بالواقع ليسهل فهمه بلغتنا مع تعزيز مفاهيم الاتفاق والاختلاف.



كما يخاطب البرنامج فئات المجتمع المختلفة، وخاصة الذين يعتمدون على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات، بالإضافة إلى تصحيح بعض المفاهيم التي قد تنتشر بالخطأ.



فيما طرحت قناة "ON" برومو الموسم الثاني من البرنامج وظهر خلاله أحمد سلامة وهو يتحدث عن أهم المحاور التي يناقشها البرنامج المرتقب عرضه خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن قناة "زي الكتاب ما بيقول" على موقع يوتيوب للإعلامي أحمد سلامة يتابعها أكثر من مليون شخص وحققت أكثر من 60 مليون مشاهدة منذ إطلاقها.



