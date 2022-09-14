روسيا تأسف لعدم قدرتها على استئناف ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بسبب الاشتباكات

أعربت روسيا عن أسفها لعدم قدرتها على استئناف ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بسبب الاشتباكات.

وقال مدير القسم الرابع لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، دينيس جونتشار، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء إن "عملية ترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية في مرحلتها الأولية وتأسف موسكو لأنها غير قادرة على اسئناف هذه العملية بسبب الاشتباكات العسكرية الحدودية".

وأضاف: "بما أن عملية ترسيم الحدود الأرمنية - الأذربيجانية في مرحلتها الأولى تتمثل مهمتنا في تهيئة جميع الظروف اللازمة لضمان أقصى قدر من الكفاءة في العمل والمساهمة في زيادة مستوى الاستقرار والأمن في منطقة الحدود دون تدخل خارجي في هذه العملية، وذلك لتجنب التسييس والحساسيات لكلا الجانبين".

وتابع قائلا: "للأسف، لا يمكن استئناف ذلك بسبب الاشتباكات الحدودية بين الطرفين".

واندلعت الاشتباكات، ليل أمس الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وأدت لسقوط ضحايا في جيشي البلدين، واتهم الطرفان كل منهما الآخر ببدء التصعيد.