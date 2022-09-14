العراق يتعاقد على بناء 3 ناقلات نفطية جديدة

صرح وكيل وزارة النفط المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية العراقية حامد يونس اليوم الأربعاء، بأن بلاده تعاقدت مع شركات عالمية على بناء ثلاث ناقلات نفطية.



وقال يونس ، في بيان صحفي ، إن "العراق تعاقد لإنشاء ثلاث ناقلات بحرية وهي "ابو الفضل" التي صممت لأغراض أعمال الصيانة والإدامة ومعالجة الانسكابات النفطية في المياه الإقليمية .



وأشار إلى الناقلة "سفوان" التي ستدخل الخدمة قريباً ومن المقرر أن تصل خلال الأيام القليلة المقبلة وهي ذات نشاطات ومهام متعددة من ضمنها إجراء أعمال الصيانة على منشآت التصدير في الموانئ العراقية ومنصات التحميل الاحادية".



وذكر أن هذه الناقلة "لها مهام ونشاطات اخرى في مجال مكافحة الحرائق ومعالجة المياه الثقيلة للمنشآت البحرية التابعة لشركة نفط البصرة ، بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية للحالات الطارئة" .



وأوضح أن الناقلة الثالثة "شناشيل" تعد أضخم من الناقلتين السابقتين وستدخل الخدمة في شهر مارس من العام المقبل، مشيرا إلى أنها ستقوم باجراء أعمال الصيانة الكبرى للموانئ العراقية بالإضافة إلى إمكانية سكن الملاكات العراقية العاملة في الموانئ ومنصات التحميل.



وأوضح المدير العام لشركة نفط الجنوب خالد حمزة أن هذه الناقلات صممت وفق معايير المنظمة العالمية للملاحة"آي إن أو" والجمعية العالمية لهيئات التصنيف وتتلائم مع ظروف عمل الموانئ النفطية العراقية وتحتوي على نظام تثبيت آلي ونظام الحماية من التآكل ومنظومات مراقبة وإنذار وتحكم متطورة جدا مع منظومة كامرات مراقبة من مناشئ عالمية رصينة.



وكان العراق يمتلك اسطولا كبيرا لنقل النفط الخام يضم أكثر من 20 ناقلة كبيرة لكنها دمرت بشكل كامل خلال الحروب التي خاضتها البلاد منذ مطلع الثمانينات وما تلاها وصولا إلى حرب الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003.