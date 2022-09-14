محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري للقيادات التنفيذية بالمحافظة

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي تهم المواطن السوهاجي، ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.



وناقش الاجتماع كتاب الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن مشروع رصف الطريق الشرقي للترعة الفاروقية الموازي للطريق السريع سوهاج/ نجع حمادي، بمركز دار السلام بطول 45 كيلومترا، حيث تم حصر المعوقات الموجودة على الطريق من مرافق "غاز طبيعي، واتصالات، وصرف صحي، وكهرباء".

ووجه المحافظ بسرعة العمل على إزالة كافة المعوقات تمهيدا للبدء في اجراءات إدراج المشروع ضمن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، بمتابعة استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح والهيئات الحكومية، والشوارع والميادين العامة، بما لا يتعارض مع الحالة الأمنية والأمور الحياتية للمواطنين، والعمل على رفع كفاءة المباني الحكومية، مشددا على تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات، والتنسيق مع شرطة المرافق؛ للقيام بحملات مكبرة بجميع مراكز المحافظة؛ لإزالة الاشغالات، والعشوائيات، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق.