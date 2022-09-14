بنك لبنان والمهجر عن اقتحام عميلة للفرع واحتجاز رهائن فيه: ما حدث مخطط ومدبر

أصدر «بنك لبنان والمهجر» بيانا، أعلن فيه عن «تعرض فرع السوديكو صباح اليوم لعملية اقتحام مسلح، من قبل إحدى عميلات الفرع مع مجموعة من الأشخاص».

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، قال البنك في بيانه: «في ضوء هذا التطور، يهمنا أن نوضح للرأي العام حقيقة ما حصل. إن لدى العملية حسابا في فرعنا في السوديكو، ولم تحضر إلى الفرع أو تقم بأي عملية مصرفية من أي نوع كان منذ أكثر من عام ونصف عام».

وتابع: «يوم أمس زارت العملية الفرع واجتمعت بمديره وطلبت منه إمكانية مساعدتها في سحب مبلغ من حسابها لعلاج شقيقتها المريضة، وأبدى مدير الفرع التعاون التام، وطلب منها تزويده بالمستندات لمساعدتها».

واستطرد: «إلا أن الفرع تفاجأ هذا الصباح بحضور العملية المذكورة مع شقيقتها المسلحة بمسدس مع مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين احتجزوا الموظفين والزبائن، ورموا مادة البنزين على الموظفين والموجودين داخل الفرع، مهددين بحرقهم، وحطموا بعض محتويات الفرع، كما هددوا الموجودين بالسلاح وأجبروا مديره وأمين الصندوق على فتح الصندوق واستولوا على المبلغ الموجود فيه».

وأكد البيان: «المصرف أبدى تفهما تاما لطلب العملية، وما حصل صباح اليوم هو عملية مدبرة ومخطط لها عن سابق تصور وتصميم بقصد الإيذاء».