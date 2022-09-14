سقوط هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس 107 سنوات في التجمع الأول

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخص هارب من أحكام قضائية، بمنطقة التجمع الأول، بمدد حبس بلغت 107 سنوات.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، والمطلوب التنفيذ عليه فى 46 حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى عدة قضايا "شيكات – غرامات" والمقضى فيها بالحبس مدد بلغت 107 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت 100 ألف جنيه بالتردد على دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها؛ فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.