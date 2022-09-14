قال الإعلامي تامر أمين، إن «زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعاصمة القطرية الدوحة الحدث الأهم؛ لأنه مختلف، واستثنائي، وسابق على مستويات كثيرة جدًا»، موضحًا أنها أول زيارة لـ«السيسي» منذ أصبح رئيسًا، إلى دولة قطر الشقيقة.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن أمير قطر تميم بن حمد استقبل الرئيس السيسي في المطار، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس والوفد المرافق له، ثم انتقلا إلى قصر الضيافة.

وتابع: «في ناس كتير مستغربة وبتسأل وتقول هو إيه اللي بيتم في علاقتنا مع قطر، ناس بتقول معقولة هذا التقارب والقمة المصرية القطرية، معقول الرئيس في الدوحة وقطر بعد كل الذي كان.. لكن لا يصح إلا الصحيح، الوضع الحالي هو الصحيح، والوضع السابق كان الوضع الاستثنائي والغريب».

وأشار إلى أن «وجود بعض الخلافات والهدوء والفتور في العلاقات بين بعض الدول، وضع استثنائي كنوع من الشذوذ عن القاعدة»، مضيفًا: «أما القاعدة فهي العلاقات العربية – العربية القائمة على المحبة المبنية على الود والتعاون والتنسيق المتكامل».

وذكر أن الزيارة تؤدي إلى فتح صفحة جديدة بالعلاقات الثنائية، وبداية لمرحلة وعهد جديد في العلاقات المصرية القطرية، والمصرية العربية، متابعًا: «تؤدي إلى الشكل الذي نحلم به ونتمناه، وهي دي السياسة الدولية».

واستطرد: «البعض لا يتقبل مفاهيم وتقاليد السياسة، فهي قائمة على التقارب والتلاقي عند تقارب وجهات النظر وتلاقي المصالح، الأمر المطمئن والذي يثلج صدورنا اليوم، أن الزيارة بداية للشكل الصحيح للعلاقات المصرية القطرية، فهما شقيقتان وتجمعهما أواصر لغوية وعروبية ودينية وشعبية وكل ما يمكن أن يقال عن الحب والود والتقارب بين مصر وقطر».

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، والتي تعد الأولى من نوعها له إلى دولة قطر، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إلى الرئيس من شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.