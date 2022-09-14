الجيش الأوكراني: مقتل 53 ألفا و650 جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 53 ألفا و650 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، "أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا 2180 دبابة و4665 من المركبات المدرعة و1290 من النظم المدفعية و311 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و246 طائرة و215 مروحية و3501 من المركبات وخزانات الوقود".

من ناحية أخرى، قال مدير الدائرة الرابعة لرابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، دينيس جونتشار، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على إخراج روسيا من القوقاز.. مضيفا "إن المحاولات الأوروبية ستفشل؛ نظرا لطبيعة العلاقات التاريخية والاتصالات المباشرة بين زعماء وقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا".

وأكد، حسبما أوردت قناة روسيا اليوم، تشابك مصالح الدول الثلاث الرامية لبناء مستقبل أكثر أمنا في المنطقة المشتركة حيث أن (موسكو) على اتصال وثيق مع (باكو) و(يريفان) وتتخذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في استقرار الوضع في الحدود بين الدولتين في أقرب وقت.

وأشار مدير الدائرة الرابعة لرابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية إلى أن عملية ترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية في مرحلة مبكرة.