الأمم المتحدة: 5 ملايين سوداني غادروا منازلهم منذ أبريل

أعلنت الأمم المتحدة، مساء الخميس، أن أكثر من 5 ملايين سوداني اضطروا إلى مغادرة منازلهم منذ اندلاع القتال في بلادهم منتصف أبريل الماضي.

وقال تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن "نحو 5.25 ملايين شخص في السودان اضطروا إلى مغادرة منازلهم والفرار إلى مواقع أخرى داخل البلاد، أو في الدول المجاورة، منذ بدء الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منتصف أبريل الماضي"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح التقرير أن "أكثر من 4.1 مليون شخص نزحوا إلى 3855 موقعا في جميع الولايات السودانية (18 ولاية) حتى 12 سبتمبر الجاري".

وأضاف أن غالبية النازحين داخليا "هم من العاصمة الخرطوم"، مشيرا إلى أن نسبتهم "وصلت إلى 69% من إجمالي عدد النازحين داخليا من مختلف المدن والولايات".