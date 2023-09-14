بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعتزم إبقاء عقوبات إيران المرتبطة بالصواريخ الباليستية

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أبلغوا الاتحاد باعتزامهم الإبقاء على عقوبات مفروضة على إيران تتعلق بالصواريخ الباليستية ومن المفترض أن تنتهي في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الإيراني الذي سبق التوصل إليه في عام 2015.

وأضاف بوريل، في بيان: "يقول وزراء الخارجية إن إيران في حالة عدم امتثال منذ عام 2019 ويعتبرون أنه لم يتم حل الأمر وفقا لآلية تسوية المنازعات الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر أنهم "عبروا عن عزمهم عدم اتخاذ الخطوات المتعلقة برفع المزيد من العقوبات في 18 أكتوبر 2023".

من جهة أخرى، هددت الولايات المتحدة ومجموعة الترويكا الأوروبية، إيران باستصدار قرار آخر من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب بالتحرك بشأن مسائل مثل تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع لأنشطة نووية غير معلنة، لكنهم تركوا الباب مفتوحاً بخصوص ما إن كان سيتم المضي قدما في هذا القرار أو توقيته.

ويأمر قرار صدر في نوفمبر الماضي طهران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة المتعلق بوجود جزيئات يورانيوم في ثلاثة مواقع لأنشطة نووية غير معلنة انخفضت منذ ذلك الحين إلى اثنين.

وقالت القوى الغربية الأربع، في بيان إلى مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة: "إذا تقاعست إيران عن تطبيق الخطوات الأساسية والعاجلة المدرجة في قرار نوفمبر 2022 وبيان الرابع من مارس المشترك على نحو كامل فإنه يتعين على المجلس أن يستعد للقيام بالمزيد من العمل لمساندة أمانة (الوكالة الدولية) في محاسبة إيران مستقبلاً، بما في ذلك إمكانية إصدار مشروع قرار".

وتناول البيان المشترك إعادة تركيب معدات المراقبة مثل الكاميرات، لكن لم يتم تركيب سوى جزء صغير من الكاميرات التي تريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضعها.