خفض سعر الفائدة في أوكرانيا بمقدار 200 نقطة أساس

خفض البنك المركزي الأوكراني سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي بعد تراجع معدل التضخم إلى أقل من 10%.

وبحسب بيان البنك قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة الرئسية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 20%، بعد خفض الفائدة في يوليو الماضي بمقدار ثلاث نقاط مئوية، وكان الخفض الأول للفائدة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي والذي دفع البنك إلى رفع الفائدة إلى 25% في يونيو 2022.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاقتصاد الأوكراني تضرر بشدة من الهجمات الروسية المدمرة ضد منشآت البنية التحتية في البلاد وعرقلة تصدير الحبوب وانكماش الطلب الاستهلاكي. ولكن تراجعت المخاوف من تصاعد التضخم من خلال انخفاض أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم، والسياسة النقدية المتشددة واستقرار العملة الأوكرانية الهريفنيا.

وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في أوكرانيا خلال الشهر الماضي إلى 6ر8% في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 10% مقابل 3ر11% خلال يوليو الماضي.

وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي فائدة شهادات إيداع الليلة الواحدة بمقدار نقطتين مئويتين إلى 16% وبمقدار نقطتين مئويتين إلى 22% على إعادة تمويل القروض.

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