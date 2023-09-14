الدبيبة يعتذر عن المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

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اعتذر رئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، الخميس، عن المشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على خلفية الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن ومناطق شرقي البلاد، وخلفت آلاف القتلى.

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الدولة لشئون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، لمندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، وفق ما نشرته منصة "حكومتنا" (تابعة لحكومة الوحدة).

وذكرت الرسالة، أن "ما تمر به البلاد من أحداث مؤلمة، يحول دون إمكانية مشاركة رئيس الوزراء بصفته وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وطالب جمعة، في رسالته مندوب ليبيا الأممي، بإبلاغ الأمانة العامة للجمعية بهذا الخصوص.

ومن المقرر انطلاق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية في 19 سبتمبر الجاري، ولمدة 6 أيام.

والأحد، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا آلاف القتلى والمفقودين.