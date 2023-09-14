الصليب الأحمر الألماني يلغي إرسال مساعدات للمغرب في اللحظة الأخيرة

ألغى الصليب الأحمر الألماني، اليوم الخميس، في اللحظة الأخيرة، إرسال مساعدات كان من المقرر أن تصل المغرب، التي تعرضت لزلزال قوي الجمعة الماضية.

وقال الصليب الأحمر الألماني في بيان "لأسباب خارجة عن إرادتنا وإرادة شركائنا في حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تم الإعلان عن قواعد ولوائح جديدة دون إشعار مسبق، مما يجعل من المستحيل أن تقلع الطائرة اليوم".

وأضاف "من المهم في أوقات مثل هذه، أن يتم تقديم المساعدات وفقا لمستوى الحاجة، وأن يحظى العمل الانساني بالدعم من جميع الأطراف".

وقالت متحدثة باسم الصليب الأحمر إن المنظمة تعمل بأقصى سرعة لتجاوز القيود التي تم فرضها.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، قد أعلنت أمس الاربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق متفرقة بالبلاد يوم الجمعة الماضي إلى 2946قتيلا و 5674 مصابا

وأكدت الوزارة أن السلطات العمومية تواصل جهودها للتكفل بالمصابين، وإيواء المتضررين، وإيصال الإعانات الغذائية والصحية لهم، وتأمين حركة السير بالطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة في الوقت نفسه كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.