إصابة 7 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة على طريق الكوامل بسوهاج

شهد طريق الكوامل بسوهاج إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم بإستقبال الخاص بطوارئ حوادث المستشفى.



ترجع الواقعة عقب ورد إشارة من مستشفى سوهاج الجامعى يفيد بوصول مصابين إلى المستشفى على وقوع حادث إنقلاب سيارة على طريق وعقب الإنتقال والفحص تبين بوقوع الحادث بطريق الكوامل نتج عن الحادث إصابة م . ع . 22 سنة بإشتباه كسر بالزراع الأيمن، وإصابة م . م . ح 17 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج وجرح بفروة الرأس، وإصابة م . ا . ي 18 سنة بإشتباه كسر بالضلوع وإشتباه نزيف بالبطن، وإصابة ح . ح . م 45 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة أ . ع . ي بنزيف من الانف وسحجات وكدمات، وإصابة ه . ر . أ 35 سنة بإشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعى بالرأس، وإصابة ن . ر . أ 60 سنة بإشتباه كسر بالضلوع وإشتباه ما بعد الإرتجاج، تم تقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين داخل المستشفى.



تم الدفع بالمعدات وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير من على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.