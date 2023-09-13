أعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبية، أسامة علي، تمكن جهود فرق البحث والإنقاذ بمدينة درنة من انتشال عائلة كاملة أحياء بصحبة جدتهم عالقة تحت أنقاض أحد الأبنية المنهارة جراء الإعصار الذي اجتاح ليبيا منذ الأحد الماضي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، إن البحث عن العالقين يقع على رأس أولوية فرق الإنقاذ، إضافة كذلك إلى عمليات الانتشال لا سيما بعد مرور أكثر من 72 على الكارثة في ظل الخشية من تحلل جثامين الضحايا تحت الأنقاض والتسبب في انتشار الأوبئة.

ولفت إلى نجاح فرق الإغاثة من دخول الجانب الشرقي أمس الأربعاء بعد الصعوبات التي واجهتها جراء انشطار المنطقة إلى نصفين؛ نتيجة الفيضان وانهيار سد الوادي الأمر الذي عرقل عمليات البحث، مؤكدا أن المناطق كافة أصبحت تحت غطاء فرق البحث من أجل محاولة تمشيط كل المناطق المتضررة على حدة بشكل متكامل.

وأشار إلى مواجهة جهاز الإسعاف صعوبات بشأن حصر أعداد الضحايا ونتائج العمل اليومية؛ بسبب توزيع العمل على أماكن متفرقة، لافتا إلى إنشاء مقابر جماعية لدفن الضحايا فور التعرف على هوية الجثامين.

وأوضح أن مستشفى طبرق الرئيسي بدرنة وبعض المستشفيات الأخرى تواجه معضلة؛ بشأن نفاد مياه الخزانات، لا سيما في ظل صعوبة تزويدها من المياه العمومية؛ نتيجة اختلاط مجاري نقل المياه الصرف الصحي مع المياه الجوفية وشبكة المياه العامة بالمدينة.

وأكد أن إمكانيات عمل تكاد تكون ممتازة في ظل وجود أكثر من 200 سيارة إسعاف ليبية، بالإضافة إلى لجان الهلال الأحمر والفرق الدولية، وكذلك وصول أعداد كبيرة من الجرافات من الغرب الليبي وجمهورية مصر الشقيقة، معقبا: «المسألة وقت فقط ونتدارك الكارثة».

وأعلن الهلال الأحمر الليبي، اليوم الخميس، عن تجاوز أعداد الوفيات 11,000 شخص، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20,000 شخص، بالإضافة إلى نحو 2000 جثة في البحر جرفتها السيول.