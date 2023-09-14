 إعصار دانيال.. بريطانيا تتعهد بدعم ليبيا عقب كارثة الفيضانات - بوابة الشروق
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إعصار دانيال.. بريطانيا تتعهد بدعم ليبيا عقب كارثة الفيضانات

د ب أ
نشر في: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 12:25 ص | آخر تحديث: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 12:25 ص

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، تقديم دعم يصل إلى مليون جنيه استرليني (25ر1 مليون دولار) لليبيا، في أعقاب الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا" عن وزارة الخارجية البريطانية القول إن هذه الأموال يشكل "حزمة أولية" لتقديم المساعدة للأكثر تضررا من الدمار.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل مع المنظمات على الأرض للوقوف على الحاجات الأكثر احتياجا، بما في ذلك المأوى، والرعاية والمرافق الصحية، وأكدت أنها "تقف على أهبة الاستعداد" لتقديم مزيد من الدعم.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في منشور عبر منصة إكس (تويتر سابقا) عن صدمته من حجم الخسائر والدمار بسبب الفيضانات في ليبيا.

وقال سوناك: "نعمل من أجل تقديم مساعدات عاجلة للشعب الليبي، بما يشمل تمويلا أوليا لدعم جهود الإغاثة الدولية".

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