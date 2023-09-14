الزراعة: ترخيص أول مشتل لمعهد البساتين في إنتاج الشتلات المعتمدة عالية الجودة

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أعلن الدكتور أحمد حلمى مدير معهد البساتين، ترخيص أول مشتل للمعهد لإنتاج جميع أنواع شتلات الفاكهة والزيتون والنخيل والمشمش والخوخ والبرقوق بمساحة 16 فدانا داخل المركز بالجيزة يحتوى على 35 صوبة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع في إنتاج شتلات الفواكه عالية الجودة والإنتاجية، وتحت إشراف دكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأضاف مدير معهد البساتين، أن المشتل تم تجهيزه على أعلى مستوى وحصل على جميع الموافقات اللازمة من خلال الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي ويخضع للرقابة والمتابعة المستمرة من الإدارة ويحتوي على أجود أنواع شتلات من إنتاج معهد البساتين وتوفيرها للمزارعين بأسعار مخفضة وذلك بمقر مركز البحوث الزراعية في الجيزة بجوار جامعة القاهرة.