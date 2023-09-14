مدرب اتحاد العاصمة: متفائلون بتحقيق كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي

تحدث عبد الحق بن شيخة، المدير الفني لنادي اتحاد العاصمة الجزائري، عن المباراة المصيرية التي تنتظر فريقه أمام النادي الأهلي، في كأس السوبر الإفريقي.

الأهلي يواجه اتحاد العاصمة الجزائري مساء غدٍ الجمعة، في مباراة السوبر الإفريقي بمدينة الطائف السعودية، حيث يشارك الأهلي بصفته بطل دوري الأبطال، ويشارك الفريق الجزائري بصفته بطل الكونفدرالية.

وكشف المدرب الجزائري، في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن تفاؤله الكبير لقيادة فريقه للتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، والذي سيكون اللقب القاري الثاني في تاريخ النادي الجزائري، رغم صعوبة المباراة التي سيواجه فيها الأهلي المصري، والذي اعتبره، بن شيخة، النادي المرشح على الورق للتتويج باللقب.

وقال عبد الحق بن شيخة في تصريحات لموقع «كاف»: «تحضيراتنا كانت عادية لأنها تتمثل في استعدادات بداية الموسم الكروي، لقد حضرنا لمدة 16 يومًا خارج الوطن وبالتحديد في تونس، خضنا 3 مباريات ودية، وعدة حصص تدريبية، وهذا يدخل في إطار تحضيراتنا العادية للموسم الكروي، وليست تحضيرات خاصة فقط بكأس السوبر الإفريقي».

وأضاف: «وضعيتنا هي نفس وضيعة الأهلي، ستكون مباراة استعراضية أكثر من أي شيء آخر، نتمنى أن نكون في المستوى، كل شيء على ما يرام بالنسبة لنا، رغم الإصابات التي أملكها في تعداد الفريق. بدأنا التحضيرات التكتيكية لمباراة الأهلي، ونستعد لكل كبيرة وصغيرة».

وأوضح: «هذه مباراة كرة قدم وكل شيء فيها ممكن، في لقاء واحد يمكن أن نرى أي نتيجة، ولهذا نحن متفائلون، إننا متفائلون ولما لا العودة بالكأس».

وتابع: «يجب أن نظهر بالوجه الذي تتطلبه منا المباراة، ويلزمنا أن نكون هادئين ومرتاحين وأن نقف الند بالند أمام الأهلي، لأنه لا يوجد ما نخسره في نهاية المطاف».

وشدد: «الضغط أثناء المباراة سيكون على المنافس، خاصة أن الأهلي على الورق هو المرشح للفوز نظرًا لتاريخه والألقاب التي يمتلكها من دون نسيان أنه فريق القرن، كما أننا نحترم إخوتنا المصريين ونحترم الأهلي. ورغم كل هذا نريد الفوز من جهتنا أيضا، ونطمح لتحقيق ذلك».

وأتم: «أتمنى أن نتمكن من إسعاد الجماهير الذين يؤمنون بنا، وبالعمل الذي نقوم به، الأمور ليست سهلة تماما والجماهير تعرف ذلك جيدا، لكننا قادرون على التحدي وسنرضى بالأمر الذي كتبه الله لنا، ويجب أن نمثل الكرة الجزائرية بروح رياضية عالية».