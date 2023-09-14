 طوارئ في قنا تحسبا لسوء الأحوال الجوية - بوابة الشروق
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طوارئ في قنا تحسبا لسوء الأحوال الجوية

حماده عاشور
نشر في: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 10:54 ص | آخر تحديث: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 10:54 ص

رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، اليوم الخميس، من حالة الطوارئ القصوى بجميع القطاعات والمصالح الحكومية تحسبا لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي يتوقع أن تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

وأكد محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، على رفع حالة الطوارئ القصوى بكل القطاعات، وقطاع الصحة والتشديد على منع إجازات الأطباء بجميع المستشفيات، وتوفير الأدوية والأمصال تحسبا لسوء الأحوال الجوية.

وأضاف الداودي، أنه تم التنسيق بين جميع المديريات وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لرصد ومتابعة أية شكاوى تخص سوء الأحوال الجوية ورفع حالة الطوارئ بجميع القطاعات الخدمية لحين انتهاء هذه الموجة.


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