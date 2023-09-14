الأمم المتحدة: دول العالم مازالت بعيدة عن المسار الصحيح لمكافحة التغير المناخي

خلص أحدث تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى أن الدول في أنحاء العالم مازالت بعيدة عن المسار الصحيح لمكافحة التغير المناخي، ما يصعب على الأمم المتحدة تحقيق أهدافها التنموية.

وأكد تقرير "يونايتد إن ساينس"، وهو نتاج عمل عدة منظمات أممية، أن تخفيضات الانبعاثات الغازية التي تعهدت الحكومات بالقيام بها حتى الآن ليست كافية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وهذا من شأنه أن يصعب من أمر تحقيق الـ17 هدفا للتنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة بحلول 2030، ويظهر التقرير كيف يؤثر التغير المناخي والعوامل المناخية على تحقيق هذه الأهداف.

ووفقا لاتفاقية باريس 2015، فإن الدول قررت خفض الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين، أو الأفضل 1.5 درجة. ومن أجل تحقيق ذلك، يجب الحد من الانبعاثات الغازية بنسبة 30% أو 45% على التوالي مقارنة بعام 2010.

مع ذلك، ارتفعت الانبعاثات بنسبة 1% على أساس سنوي في 2022، بحسب ما ذكره التقرير، الذي أشار إلى أن نسبة الزيادة بلغت 0.3% خلال الفترة من يناير حتى يونيو خلال هذا العام.

ومن المرجح أن تؤدي التعهدات الوطنية الحالية بشأن الانبعاثات الغازية لرفع متوسط درجة الحرارة عالميا بواقع 2.6 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية (1850-1900).

وأشارت المنظمة إلى أن هناك حاجة "لتحولات واسعة وسريعة وممنهجة" لإحراز تقدم أسرع، محذرة من أن بعض التغيرات في المناخ العالمي من المرجح أن تصبح لا رجعة فيها.