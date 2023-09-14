العاهل السعودي يتلقى رسالتين من الرئيس الإيراني تتصلان بالعلاقات الثنائية

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، رسالتين، من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تتصلان بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تسلم الرسالتين، نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله في الرياض، السفير الإيراني لدى المملكة علي رضا عنايتي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي بدايات الشهر الماضي، بدأت السفارة السعودية في إيران أعمالها بشكل رسمي.

وتم الإعلان عن عودة العلاقات بين السعودية وإيران برعاية صينية في بكين في العاشر من مارس الماضي. وكان هذا الحدث من أبرز الأحداث التي حصلت هذا العام، لما لهذه المصالحة من تأثير على ملفات إقليمية لم تشهد انفراجا منذ سنوات.

وشهدت العلاقات السعودية الإيرانية توترا لا مثيل له على مدى السنوات الماضية. هذا التوتر بدأ في عام 2016 بعد إعدام السعودية الشيخ السعودي الشيعي نمر النمر.