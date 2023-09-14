تعويم سفينة أوشن إكسبلورر بعدما جنحت قبالة جرينلاند

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أعلنت القيادة القطبية المشتركة للجيش الدنماركي، اليوم الخميس، تعويم سفينة "أوشن إكسبلورر" السياحية في المحاولة الثانية بعدما جنحت في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأفادت القيادة القطبية بأن سفينة بحث في جرينلاند تمكنت من تعديل سفينة "أوشن إكسبلورر" التي جنحت في ألبفيورد شمال شرق جرينلاند، يوم الاثنين الماضي، وفشلت محاولة سابقة أمس الأربعاء.

وذكرت تقارير سابقة أن السفينة في حالة جيدة وأفراد الطاقم والركاب على متنها البالغ عددهم 206 بصحة جيدة.

وتقع ألبفيورد على بعد نحو 1400 كيلومتر شمال شرق نوك، عاصمة جرينلاند