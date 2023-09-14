وزارة الدفاع السعودية تعدم اثنين من منسوبيها بتهمة الخيانة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، تنفيذ حكم القتل بحق اثنين من منسوبيها أُدينا بارتكاب جريمة الخيانة في منطقة الطائف (جنوب غرب) المملكة.

وقالت وزارة الدفاع السعودية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، إن "كلاٌ من (المقدم الطيار الركن/ ماجد بن موسى عواد البلوي ورئيس الرقباء/ يوسف بن رضا حسن العزوني) من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهما العسكرية أقدما على ارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى".

وأضافت الوزارة في بيانها "وبإلقاء القبض عليهما بتاريخ 24 و25 أغسطس 2017، وأسفر التحقيق مع الأول بإدانته بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية، فيما أسفر التحقيق مع الثاني بإدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى والوطنية والحربية) وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية" .

وأعلن البيان: "وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهما، أقرا بما نُسب إليهما، وصدر بحقهما حكمان يقضيان بثبوت إدانتهما بما أُسند إليهما، والحكم عليهما بالقتل وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكمين، والمصادقة عليهما، وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهما".