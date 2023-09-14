مفوضة الطاقة الأوروبية تدعو لخفض واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي

دعت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، إلى خفض واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بعد ارتفاع شحنات الغاز إلى التكتل على مدار السبعة أشهر الماضية.

وقالت سيمون، في مؤتمر في وارسو اليوم الخميس، إن حجم الواردات العام الجاري قد يظل مرتفعا بنفس قدر العام السابق أو أعلى بشكل طفيف، مشيرة إلى "أننا لا يمكن أن نكون سعداء بهذا".

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، دعت سيمسون دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى إدراج بنود "قوية" في القواعد المقترحة التي من شأنها أن تسمح للحكومات الوطنية بتقييد واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي دون تطبيق عقوبات جديدة.

وأضافت أن هذا من شأنه أن يساعد الاتحاد الأوروبي على الوقف التدريجي للشحنات بالكامل.

ووفقا لبيانات رصد السفن، تراجع تدفق الغاز الطبيعي المسال من روسيا على أساس سنوي منذ مارس، ولكن يظل أعلى بكثير من مستويات 2021. ووصلت الشحنات إلى أوروبا إلى مستوى قياسي العام الماضي.