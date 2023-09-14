- تحويل الموارد إلى ثروات لا يمكن أن يتحقق إلا بمثلث المورد الطبيعي والمورد البشري المؤهل، والتكنولوجيا المتطورة

- رئيس الأمن السيبراني الإماراتي يؤكد أهمية بناء منظومة رقمية متطورة وفعّالة لتأمين الدول

- الإمارات تحتل المرتبة الخامسة عالميا في مجال الأمن السيبراني

اختتمت اليوم، فعاليات الدورة الـ12 للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة على مدار اليومين الماضيين، واستضاف أكثر من 250 متحدثا ومشاركا تحت شعار "موارد اليوم .. ثروات الغد"، وذلك تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوصت فعاليات المنتدى بضرورة تفعيل دور الاتصال في إدارة الموارد والثراوت، حيث أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن تحويل الموارد إلى ثروات لا يمكن أن يتحقق إلا بمثلث المورد الطبيعي والمورد البشري المؤهل، والتكنولوجيا المتطورة، مشددا على أهمية تشجيع التفكير الاقتصادي والإداري في استغلال الموارد الطبيعية.

ولفت إلى الشارقة كنموذج رائد في استثمار القمح كمورد طبيعي هو من أقدم المحاصيل الزراعية التي عرفتها البشرية، قائلاً: "نحن في الشارقة، استشعرنا هذا الخطر، فأطلق حاكم الشارقة، مشروع الأمن الغذائي، وبدأه بمزارع القمح، حيث اختار أفضل بقعة في قلب الصحراء، وأجرى عشرات التجارب العلمية لاختيار أفضل نوع من القمح يصلح للزراعة، وحل مشكلة المياه بربط التربة بالأقمار الصناعية التي تعطي الأوامر بالري حسب الحاجة. وفي 20 مارس من هذا العام أكلنا أول رغيف بُذر وحُصد وخُبز في الشارقة، والعمل جار على مشاريع تحقق الأمن الغذائي المنشود لننتقل من دائرة الحاجة إلى دائرة الاكتفاء لنا وللأجيال المقبلة.

ومن جهته، حذر الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، خلال جلسة بعنوان "التهديدات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي" من استخدام القراصنة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مهاجمة الدول والشركات والأفراد، مشيراً إلى أهمية تأمين مستقبلنا في ظل وجود "الذكاء الاصطناعي العام"، الذي سيصل العالم إليه خلال السنوات المقبلة.

واستعرض الظاهري مراحل تطور الذكاء الاصطناعي ChatGPT، وقال إنه من المتوقع أن نصل إلى نسخ جديدة أكثر تطورا من البرنامج تحمل صفات إبداعية بشرية عاطفية تتفاعل مع المستخدم، وحتى أنها تستطيع أن تتلاعب بالعقل البشري ويمكن أن تنفذ أي مهمة توكل إليها، وهنا تكمن الخطورة.

وتابع: "أن التحدي هو كيف يمكن أن نحمي البشرية من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟ وكيف نقنن ونحوكم هذه التقنيات ونشرها بطريقة صحيحة؟، بحيث لا نترك مجالا لقراصنة الإنترنت باستغلال هذه التقنيات الذكية في الابتزاز والتخريب"، مشيرا في الوقت نفسه إلى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في حل ومعرفة الثغرات الأمنية الموجودة والمتوقعة.

من جانبه، استعرض مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، تجربة الدولة في التحول الرقمي الآمن، والتصدي للهجمات السيبرانية والتحديات المحتملة وفق منظومة أمنية رقمية فائقة التطور تعتمد على التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أهمية بناء منظومة رقمية متطورة وفعّالة لتأمين الدول وتضمين المرونة الإلكترونية في استراتيجية الأمن القومي، خاصة في ظل التحديات الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي يستغلها قراصنة الإنترنت.

وأضاف الكويتي أن الإمارات تحتل المرتبة الخامسة عالميا في مجال الأمن السيبراني، مشيراً إلى تعرض معظم دول العالم إلى هجمات سيبرانية كان آخرها "هجمات الفدية" وهجمات "فقدان الخدمة"، مست معظم القطاعات الحيوية للدول.

وشهدت فعاليات المنتدى خطابا ملهما للقاضي الأمريكي فرانشيسكو كابريو، المعروف "بالقاضي الرحيم"، تحدث خلالها حول رحلته كقاضٍ، وكيف تعلم من والده أن يكون رحيما ومتفهما مع الناس الذين يأتون إلى قاعة المحكمة، وشارك بعض القصص المؤثرة عن القضايا التي حكم فيها وكيف أثرت على حياته وحياة الآخرين، مؤكدا أهمية التواصل الفعال والتكنولوجيا في نشر رسالة الرحمة واللطف في عالم مضطرب، ومثنياً على الشارقة والإمارات كمثال رائد وحقيقي للعناية والرعاية.

وقال كابريو في كلمته بالمنتدى: أعتقد أن القاضي ليس مجرد موظف حكومي يطبق القانون بحرفية، بل هو إنسان يتعامل مع إنسان. لذلك، يجب أن يكون القاضي عادلاً ومنصفاً ومحايداً، ومع ذلك عليه أن يكون رحيماً ومتفهماً ومتعاطفاً مع الناس الذين يأتون إلى قاعة المحكمة.

وتابع: "كما أن القاضي له دورا مهما في تثقيف وتوجيه ومساعدة الناس على حل مشاكلهم والتغلب على تحدياتهم. لذلك فإنني أحيانا، أجعل الناس يضحكون أو يبكون أو يشعرون بالإلهام. أحيانا، أخفف من عقوباتهم أو أعفيهم منها إذا كانوا يستحقون ذلك".

وأشار إلى أن القاضي لديه فرصة فريدة لإظهار جانب إيجابي من الحكومة والسلطة، لذلك، أحاول دائما أن أكون مثالا حسنا وأظهر احتراما وثقة وشفافية في تعاملاتي، وهذا كان ممكنا بفضل الفهم الكامل لدور الاتصال المباشر.

وخلال المنتدى تم تنظيم نحو 90 جلسة رئيسية وجانبية وعدد من الخطابات والفعاليات الاستباقية والملتقيات والبرامج، من خلال 14 منصة، التي يشارك فيها ويقدمها أكثر من 250 متحدثا من مختلف المجالات والخبرات، وتحظى بدعم أكثر من 35 شريكا محليا وإقليميا ودوليا.

وشددت دورة هذا العام من المنتدى، على ضرورة تفعيل دور الاتصال في إدارة الموارد والثروات، وذلك ضمن 4 محاور رئيسية، "الموارد الطبيعية" و"الموارد غير المادية" و"التكنولوجيا والبيانات (ثروات العصر)" و"ثروات المستقبل"، وترسيخ ثقافة تنموية شاملة تدعم رفاه الأفراد وتعزز استقرار المجتمعات.

وناقش المنتدى، على مدى يومين كاملين، أهمية تعزيز الشراكات بين الدول لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد، وتسليط الضوء على تجارب عالمية ناجحة في استثمار الموارد الطبيعية، مثل تجارب تحقيق الأمن الغذائي والمائي، واستثمار مصادر الطاقة النظيفة.

كما ناقش المنتدى أهمية الثروات غير المادية للمجتمعات، والتي تشمل الثروة البشرية والثقافية، بما فيها من تراث وفنون وعلوم ومواهب، وتقنيات التعليم والتكنولوجيا، ويبرز دور الاتصال الحكومي في تحديد مفهوم هذه الثروات وإبراز قيمتها وأثرها في التنمية، وتحديات وحلول بناء هذه الثروات والحفاظ عليها، ويحفِّز المجتمع بجميع فئاته للاهتمام بهذا النوع من الثروات وتنميتها، وتحويلها إلى عنصر قوة اجتماعية واقتصادية.