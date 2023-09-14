بيومي فؤاد: أشرف زكي كان بيتريق عليا زمان بيقولي بشوفك ببدلة واحدة في 6 مسلسلات

كشف الفنان بيومي فؤاد، عن أقرب الأعمال القريبة لقلبه التي شارك بها في الموسم الصيفي، مؤكدًا أن فيلم «وش في وش» له مكانة خاصة بالنسبة له من بين الأفلام التي قدمها هذا العام.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن «وش في وش» كان الأصعب بين خمسة أفلام شارك بها في الموسم الصيفي، على الرغم من تصويره في «لوكيشن واحد»، معقبًا: «احنا تعبنا جدًا في العمل، وراهنت على نجاحه مع الفنان محمد ممدوح وأمينة خليل.

ومن ناحية أخرى، قال إنه توقع عدم نجاح فيلم «مندوب مبيعات»، مؤكدًا أن سوء الحظ حالف الفيلم، وذلك بسبب نزوله في توقيت قريب مع فيلم «مستر إكس»، وفيلم «وش في وش».

وذكر أن عدد الأفلام المشارك بها والتي استطاعت اللاحق بالموسم الصيفي هم 5 فقط، ولكن هناك 3 أفلام لم يعرضوا بعد، معقبًا: «الدكتور أشرف زكي كان بيتريق عليا زمان بيقولي بشوفك ببدلة واحدة في 6 مسلسلات»- على حد قوله.

ولفت إلى أن المخرج المنفذ هو من يضع جدول زمني للأعمال التي يشارك فيها، بالتعاون مع مساعديه ومدير أعماله، مؤكدا حرصه على عدم تعارض مواعيد مشاركته بأكثر من عمل في نفس الوقت.

