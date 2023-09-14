منال سلامة تهدي تكريمها لوالدها المخرج سلامة حسن في افتتاح مهرجان مسرح الهواة

أهدت الفنانة منال سلامة، تكريمها من مهرجان مسرح الهواة لوالدها المخرج سلامة حسن، الذي وصفته بـ"ابن الثقافة الجماهيرية".

وقالت عقب التكريم: "لولا سلامة حسن ما كنت أنا".

وشهد الاحتفال تكريم عدد من الفنانين الذين قدموا إسهامات للمسرح المصري، ومنهم رشوان توفيق، ومفيد شهاب، وعزت زين، وعزة لبيب، وعبد الغني داود، والدكتور صبحي السيد، وضياء عبد الخالق.

إلى جانب تكريم اسم الراحل يسري الجندي، وتسلم درع التكريم الدكتور هاني كمال، واسم الفنان الدكتور أحمد حلاوة وتسلم درع التكريم الناقد محمد بهجت، وتكريم اسم الراحل الكاتب أبو العلا السلاموني وتسلم درع التكريم ابنه الدكتور إيهاب السلاموني، واسم مصممة الأزياء الفنانة الراحلة نعيمة عجمي، وتسلم درع التكريم مصمم الديكور الدكتور صبحي السيد.