منتخب تنس الطاولة رجال يتوج بلقب إفريقيا والتأهل لأولمبياد باريس 

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تمكن منتخب مصر لتنس الطاولة رجال من التتويج بلقب البطولة الإفريقية والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 9 إلى 19 سبتمبر الجاري وتأهل لأولمبياد باريس.

واستطاع المنتخب المصري المكون من: "محمد البيلي، عمر عصر، يوسف عبد العزيز" من التغلب على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 ليحقق بطولة إفريقيا، ويتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

ويمثل منتخب الرجال كل من: عمر عصر، و خالد عصر، أحمد صالح، محمد البيلى ، محمد شومان ، يوسف عبد العزيز ، واللاعبات

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من ماجد عاشور مدير فني وعماد مصيلحي مدرب عام وجيهان السيد مدربة لمنتخب السيدات.