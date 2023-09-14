منتخب تنس الطاولة رجال يتوج بلقب إفريقيا والتأهل لأولمبياد باريس 

تمكن منتخب مصر لتنس الطاولة رجال من التتويج بلقب البطولة الإفريقية والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 9 إلى 19 سبتمبر الجاري وتأهل لأولمبياد باريس.
واستطاع المنتخب المصري المكون من: "محمد البيلي، عمر عصر، يوسف عبد العزيز" من التغلب على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 ليحقق بطولة إفريقيا، ويتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.
ويمثل منتخب الرجال كل من: عمر عصر، و خالد عصر، أحمد صالح، محمد البيلى ، محمد شومان ، يوسف عبد العزيز ، واللاعبات
ويقود المنتخب جهاز فني مكون من ماجد عاشور مدير فني وعماد مصيلحي مدرب عام وجيهان السيد مدربة لمنتخب السيدات.