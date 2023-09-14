عمدتا برلين وكييف يعتمدان اتفاقية التوأمة بين المدينتين

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وقع عمدتا برلين وكييف اتفاقية التوأمة بين المدينتين في مجلس بلدية مدينة برلين الأحمر، اليوم الخميس.

وسبق ذلك استقبال عمدة العاصمة الألمانية كاي فيجنر، عمدة كييف فيتالي كليتشكو عند بوابة براندنبورج.

وتنظر برلين إلى الاتفاقية الجديدة باعتبارها علامة على التضامن مع أوكرانيا.

وحسب مكتب حكومة ولاية برلين، فإن العاصمة الألمانية لديها حاليا 18 اتفاقية توأمة.

وتجمدت اتفاقية التوأمة الموقعة بين برلين والعاصمة الروسية موسكو عام 1991 حتى إشعار آخر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان الحزبان الحاكمان في برلين المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي، قد وافقا بالفعل على التوأمة مع كييف خلال مفاوضاتهما حول الائتلاف في وقت سابق من العام الجاري.