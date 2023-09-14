بيومي فؤاد: نعمة من ربنا أكون مصدر سعادة للجمهور

أعرب الفنان بيومي فؤاد، عن سعادته بأن يكون مصدرًا لسعادة الجمهور المصري، معقبًا: «نعمة من ربنا أكون سبب في إسعاد أو بهجة الناس وعمري ما حلمت باللي وصلت ليه وطموحي عمره ما راح للحتة دي»- على حد تعبيره.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، الله عز وجل منح الشعب المصري منحة عظيمة جدًا، وهي قدرته على تحويل الحزن لسعادة وبهجة حتى في أحلك الظروف والمواقف.

ولفت إلى أن هناك عدد كبير من الجمهور يطلب من الاستمرار في تقديم الأدوار الكوميدية، الأمر الذي يشجه كثيرًا خاصًة بعد ظهور بعض الأصوات التي تطالب بالتوقف عن هذه النوعية من الأدوار.

وذكر أنه تعرض لأزمة صحية منذ 4 شهور، وعلى إثرها أعلن توقفه عن العمل للسفر وتلقي العلاج، ولكنه فوجئ بعدد كبير من الزملاء في الوسط الفني والمنتجين والمخرجين يتواصلون معه من أجل الاطمئنان عليه، معقبًا: «كنت مسافر للخارج عشان اخس لأني برفض العمليات وبخاف من البنج بس مسافرتش، وناس كلموني يطمنوا عليا».

وأشار إلى أن كان يسعى للنزول في الوزن بشكل تدريجي، نظرًا لأن الفنان لا يجب ان يغير شكله بطريفة مفاجئة تمامًا، منوهًا انه عاد من الخارج لاستكمال رحلة إنقاص وزنه في مصر خاصًة في ظل وجود أطباء مصريون على كفاءة عالية في كل التخصصات.

