كوريا الجنوبية: يتعين على كوريا الشمالية وروسيا تحمل ثمن انتهاك قرارات الأمم المتحدة

قال مجلس الأمن الوطني في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، إنه يتعين على كوريا الشمالية وروسيا الامتثال للالتزام بحظر التجارة في مجال الأسلحة والتعاون العسكري، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي وعقوبات دولية مختلفة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أي إجراءات من جانب كوريا الشمالية وروسيا تهدد الأمن في كوريا الجنوبية، فيما يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، سوف تؤدي لعواقب واضحة.

وأضاف مجلس الأمن الوطني، أن كوريا الجنوبية سوف تتعامل بحزم مع مسألة التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، بالتزامن مع التشاور مع الولايات المتحدة واليابان والمجتمع الدولي.