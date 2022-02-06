بيومي فؤاد: اتشهرت على كبر وعمري ما حلمت باللي وصلت ليه

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه لم يرِ على الإطلاق أنه سيصبح شخصية مشهورة، وأنه اكتسب الشهرة وهو في سن متقدم، معقبًا: «أنا اتشهرت على كبر، وأدعي أن الكوميديا لعبتي ويقال إني شاطر فيها»-على حد قوله.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء: «عمري ما حلمت باللي وصلت ليه وطموحي عمره ما راح للحتة دي»، مؤكدًا أن أهم النصائح التي يوجهها للطلاب الدارسين بمجال التمثيل هو الإخلاص والاجتهاد وعدم التقليل من أي دور يُعرض عليهم.

وذكر أنه شارك في بطولة مسلسل موجة حارة عام 2013، إخراج محمد ياسين، والذي يعتبره أحد أهم الأعمال التي أبرزت اسمه كفنان خلال الـ10 سنين الماضية، معقبًا: «سألت المخرج محمد ياسين جبتني منين، قالي شفتك في مسرحية في وسط البلد، وقالي الممثل الشاطر بنعرفه من جملتين تلاتة»-على حد قوله.

وأكد أنه راض للغاية بشعبيته بين جمهور المسرح، لأنه مهما عظم وكبر جمهوره، لن يصل لجمهور الدراما والسينما، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من الفنانين يعيشيون طوال حياتهم وحتى وفاتهم وهم غير معروفين.

