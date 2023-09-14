أوقاف الإسكندرية: المساجد أصبحت شعلة من الأنشطة الدعوية لخدمة جميع الفئات

التقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية السادة أئمة أوقاف شرق ووسط ومحرم بك، وذلك بحضور الشيخ حاتم ابو بكر سالم مدير إدارة شرق والشيخ محمد أبو زيد مدير إدارة وسط والشيخ عبد الوهاب دويدار مدير إدارة محرم بك.



وفي كلمته أكد وكيل الوزارة أن المساجد أصبحت شعلة من الأنشطة الدعوية وأن البرامج متنوعة تخدم جميع فئات المجتمع ما بين دروس منهجية وأسابيع ثقافية ومقارئ للجمهور وأمسيات ثقافية وغيرها



وأضاف أنه ينبغي على الإمام أن يؤدي الدور المنوط به على أكمل وجه لأنه مسؤول أمام الله عزوجل عن تبليغ دعوة الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما ينبغي عليه أن يطور من نفسه وأن يطلع على ما هو جديد وأن يغزو بفكره الوسطي المستنير عالم الفضاء الالكترونى ولا عذر لنا أمام الله إن تركنا الساحة ولم نقدم شيئا لديننا ووطننا.



من ناحية أخرى ألقى وكيل الوزارة محاضرة دينية بمركز النيل للإعلام حول موضوع (تعزيز التماسك الأسري) موضحا أن الأسرة هي أعظم وأهم مؤسسة في الدنيا هي لبنة البناء في جدار المجتمع وليس من الممكن أن تقوم قائمة أية حضارة دون تماسك الأسرة.