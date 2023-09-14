رئيس وزراء اليونان والرئيس التركي يلتقيان في نيويورك في 20 سبتمبر الجاري

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قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس إنه من المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيويورك في 20 سبتمبر الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه كان من المقرر عقد اللقاء في 18 سبتمبر الجاري، ولكن رئيس الوزراء غير موعد زيارته بسبب الفيضانات المدمرة التي ضربت اليونان الاسبوع الماضي.

وتسعى الدولتان لتحسين العلاقات بينهما، وسوف يعد اللقاء هو الثاني بين مسؤولي الدولتين خلال شهرين.

وكان وزيرا خارجية اليونان وتركيا قد التقيا مطلع هذا الشهر للإعداد لهذا اللقاء، الذي سوف يعقد على هامش اجتماع الجمعية العام للأمم المتحدة.