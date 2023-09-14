محافظ مطروح يطمئن على حالة المصابين في حادث التصادم بطريق إسكندرية- مطروح

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، على الاطمئنان على مصابي حادث تصادم أتوبيس ركاب بالكيلو 58 طريق مطروح - إسكندرية، والذي أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 44 مصابًا من دولة ليبيا الشقيقة، ومصري، وذلك عقب وصول عدد من المصابين لمستشفى مطروح العام.

واطمأن محافظ مطروح، على تقديم كل أوجه الرعاية الطبية العاجلة لـ22 مصابًا الذين تم نقلهم لمستشفى مطروح العام، مع خروج 15 منهم لتحسن حالتهم، واستمرار 4 حالات لاستكمال تلقي الرعاية الطبية، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة، بالإضافة إلى ثلاث حالات إحالة طبية.

ووجه محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة للحالات وتقديم كل أوجه الرعاية للمصابين بمستشفيات "رأس الحكمة المركزي ومطروح العام"، مع توجه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للاطمئنان على باقي المصابين بمستشفى رأس الحكمة البالغ عددهم 22 مصابًا، حيث خرج منهم 13 مصابًا لتحسن حالتهم، فيما لا يزال 9 مصابين بالمستشفى لاستكمال تلقي العلاج اللازم.

وأكد للمصابين، تقديم كل أوجه الدعم والرعاية وما يحتاجون إليه والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم، وكذا التوجيه لمديرة التضامن الاجتماعي بمطروح بتجهيز أماكن إقامة للمصابين الذين خرجوا مع تحسن حالاتهم وليس لهم إقامة، وعدم انتقالهم إلى ليبيا إلا بعد الاطمئنان التام على حالتهم.

وأوضحت الدكتورة دار السلام حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أنه تم تجهيز إسكان جمعية الشبان وسط المدينة لاستقبال الأخوة الليبيين، وتقديم كل أوجه الرعاية مع استقبال 8 منهم حتى الآن والجاهزية لاستقبال الباقيين.



فيما وقع حادث تصادم أتوبيس سياحي بتريلا قادمة من إسكندرية عند علامة الكيلو 58 طريق مطروح إسكندرية، ظهر اليوم الخميس، وتم الدفع بـ11 سيارة إسعاف.

وتم نقل جميع المصابين بـ44 مصابًا، وحالاتي وفاة تم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي ومطروح العام، وجثمان حالتهم الوفاة بمستشفى رأس الحكمة.

وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، إلى أنه يتم حاليا تقديم كل الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين مع رفع درجة الاستعداد المستمرة بمستشفى مطروح العام ورأس الحكمة المركزي خاصة مع الإقبال السياحي الكبير على المحافظة على طول الساحل.